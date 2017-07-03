Президент подписал соответствующее поручение



Soyuzmultfilm.ru

Президент России Владимир Путин одобрил создание анимационного технопарка на базе «Союзмультфильма», сообщает РБК со ссылкой на сайт Кремля.

Ответственными за проект назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Правительству дано поручение разработать перечень мер, направленных на продвижение отечественных анимационных фильмов на зарубежных рынках, а также разработать программу, предусматривающую экранизацию произведений российской классической литературы с применением средств анимации. В перечне поручений отмечается, что эти анимационные фильмы впоследствии должны использоваться в общеобразовательных программах.

Ранее, Юлиана Слащева, глава правления «Союзмультфильма», обратилась с просьбой к Путину о создании комплекса, объединяющего специалистов из нескольких десятков существующих в стране малых и средних анимационных студий.

«Мы можем эти молодые анимационные студии взять под крыло, создать дополнительное образование на базе «Союзмультфильма» — это курсы повышения квалификации. Поэтому если будет принято решение о создании технопарка, то мы уже в этом году сможем запуститься и взять порядка 20 студий среднего и малого размера, и они смогут конкурировать и смогут также делать качественные проекты», — пояснила Слащева.