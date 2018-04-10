В сеть входят 35 площадок, среди которых рекламодатель может выбрать любой набор мест размещений

Платформа myTarget от Mail.Ru Group представила новый рекламный продукт «Премиальная аудиторная сеть», доступный для закупки в аукционе сервиса. Размещение рекламы в этом формате позволяет закупать целевую аудиторию на всех тематических площадках Mail.Ru Group и на внешних сайтах. Рекламодатель может выбрать любой набор мест размещений с точностью до домена.

Среди основных преимуществ продукта — кросс-девайс и кросс-частота (десктоп и мобильный веб): если в настройках кампании установлен однократный показ на одного уникального пользователя, то человек увидит рекламный блок всего раз. Таким образом, после просмотра рекламного блока в Авто Mail.Ru на смартфоне, аналогичную рекламу в Авто Mail.Ru на десктопе человеку не покажут — и наоборот. При выборе другого значения показы на любой из площадок будут суммироваться, пока не достигнут выбранной отметки.

К другим преимуществам формата относятся продажа только видимых показов (показ более 50% рекламного объявления и просмотр видео от первой секунды) и единые с мультиформатом технические требования и набор элементов.

В аудиторную сеть входят 35 площадок (более 160 рекламных мест). Кроме рекламных площадок Mail.Ru Group можно размещаться на drive2.ru, 7ya.ru, 7days.ru, newsru.com и др. Для получения достаточных данных для анализа и оптимизации размещения myTarget рекомендует запускать рекламную кампанию одновременно на всех площадках.

Ранее myTarget запустил тестирование усовершенствованного раздела «Сегменты аудиторий». Это позволит ориентироваться на персональные эмоционально-психологические особенности пользователей, то есть позволит персонифицировать рекламу с целью повышения её эффективности.