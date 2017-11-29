Новая функция рекламного сервиса позволит повысить лояльность существующих пользователей

Рекламный сервис myTarget, разработанный Mail.Ru Group, представил инструмент возврата и удержания аудитории, ориентированный на владельцев мобильных приложений. С его помощью, клиенты платформы cмогут таргетировать кампании на пользователей, совершивших определенные действия в приложении.

Клиент myTarget сможет настроить кампанию таким образом, чтобы реклама была показана пользователям после совершения заданного действия в приложении. Полозователям доступен широкий перечень триггеров: авторизация, достижение определенного уровня в игре, покупка или любое другое действие; также предлагается опция таргетинга на пользователей, которые не запускали приложение в течение заданного промежутка времени. Одновременно с этим появилась возможность просмотра статистики по событиям внутри рекламируемого приложения, которые совершает пользователь, кликнувший по рекламному объявлению.

«Среди наших рекламодателей достаточно большая доля владельцев мобильных приложений, и мы регулярно предлагаем им новые инструменты для работы с пользователями, учитывающие специфику продукта. Пользователи загружают десятки приложений и порой забывают даже о тех, которыми активно пользовались. Новый инструмент myTarget позволит установить повторный контакт с аудиторией и вернуть ее за счет релевантных напоминаний, размещенных на площадках рекламной сети myTarget, включая социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, а также медиапроекты Mail.Ru Group. Например, пользователю, давно не покупавшему товары в приложении интернет-магазина, можно напомнить рекламным постом в соцсети, что его ждет скидка на новую коллекцию», – прокомментировала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.Ru Group.

Данная функция и доступ к статистике открыты всем пользователям. Для подключения нужно добавить информацию о приложении в аккаунт myTarget, обратившись в службу поддержки через форму обратной связи.