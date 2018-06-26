Мяч получил название Telstar Mechta

FIFA и компания adidas представили официальный мяч плей-офф чемпионата мира — 2018 в России. Мяч получил название Telstar Mechta, говорится в сообщении FIFA.

«Название мяча символизирует мечты игроков и болельщиков на Чемпионате мира FIFA» — сообщили в ассоциации.

Мяч плей-офф турнира напоминает Telstar 18, который команды используют на групповом этапе, однако он отличается яркой расцветкой. Полоски на белой основе мяча выполнены в красном, черном, сером и оранжевом цветах. Цветовая гамма перекликается с цветами страны-организатора, а также отражает накал борьбы, характерный для этой стадии турнира. Мяч имеет пиксельный дизайн и специальное покрытие.

Telstar Mechta унаследовал от официальных мячей прошлых мировых первенств панельную конструкцию. Тем не менее, это совершенно новая конструкция, которая разрабатывалась с применением передовых технологий, благодаря чему мяч стал долговечным и обзавелся уникальными характеристиками, которые позволяют играть ним как на стадионе, так и на улице.

В мяч встроен чип NFC, что позволяет болельщикам взаимодействовать с мячом с помощью смартфона. При подключении устройства мяч генерирует уникальный идентификатор, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту. Пользователь будет получать только ту информацию, которая соответствует его предпочтениям и является актуальной для его региона. Кроме того, пользователи смогут участвовать в разнообразных конкурсах, которые проводятся в рамках Чемпионата мира.

«Компания adidas и FIFA уже долгое время успешно сотрудничают в сфере разработки Официальных Мячей Чемпионатов мира FIFA. В этом году adidas создал очередной шедевр — мяч Telstar Mechta, ставший воплощением инноваций и технического совершенства, которые позволяют вывести игру на новый уровень», — рассказал Жан-Франсуа Пати, директор департамента FIFA по маркетинговым сервисам.