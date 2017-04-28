В главной роли снялась актриса Светлана Ходченкова



Скриншот ролика

Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Экстаз». Клип длится десять минут и снят в характерной для «Ленинграда» манере короткометражки – с сюжетной линией, главными и второстепенными героями и запоминающимися диалогами. В главных ролях снялись актеры Светлана Ходченкова и Антон Филипенко.

По сюжету герои встречаются в шиномонтаже: девушка из Нью-Йорка узнает в петербургском автомеханике своего бывшего одноклассника, и между ними начинается роман. Но дальше что-то идет не так.

Клип сняла постоянный режиссер «Ленинграда» Анна Пармас, автор большинства последних клипов группы, включая «Экспонат».