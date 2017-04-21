Правительство края и филиал ПАО «МТС» уже заключили соответствующее соглашение



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МТС вложит около 2 млрд рублей в инфраструктуру связи Красноярского края в ближайшие два года, передает «ТАСС». Об этом в ходе Красноярского экономического форума первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

Правительство Красноярского края и филиал ПАО «МТС» подписали соглашение, в рамках которого МТС вложит около 2 млрд рублей в развитие инфраструктуры региона. Это особенно важно с учетом непростых географических особенностей региона, затрудняющих обеспечение качественной связи во всех населенных пунктах, отметил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

«В течение двух лет МТС планирует вложить в наш регион порядка 2 млрд рублей, что, конечно, будет способствовать улучшению качества услуг связи на территории Красноярского края», - сказал Томенко.

«С 2008 года мы инвестировали в развитие инфраструктуры края более семи миллиардов рублей, что позволило нам обеспечить доступ к современным услугам связи почти для трёх миллионов жителей, причем не только в городах, но и в сельской местности. Программа по развитию сетей, которую мы запланировали до конца 2018 года, позволит компании реализовать ряд прорывных технологических проектов для повышения инвестиционной привлекательности региона», — передает слова директора филиала МТС в Красноярском крае Олега Низомиддинова «Деловой квартал».