МТС в новом ролике проанонсировал телесправочник WikiTech на YouTube

Оператор сотовой связи выпустил трейлер, анонсирующий запуск нового продукта компании — телесправочника WikiTech. Судя по всему, новинка будет представлять собой познавательное шоу на Youtube.

Главные герои ролика — «техно-викинги», которые в отличие от всех нас задумываются о границах познания. Они намерены поделиться с пользователями сети знаниями о любопытных технологических аспектах и решениях.

Ролик снят креативным видеопродакшеном Connected, команда которого весной разработала ироничное видео по итогами года МТС с шутками о конкурентах оператора.