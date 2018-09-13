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18+

МТС в новом ролике проанонсировал телесправочник WikiTech на YouTube

Екатерина Назаренкова 13.09.2018 в 13:10

Как говорит один из героев ролика: «S, мать его, D, мать его, N!»

Оператор сотовой связи выпустил трейлер, анонсирующий запуск нового продукта компании — телесправочника WikiTech. Судя по всему, новинка будет представлять собой познавательное шоу на Youtube.

Главные герои ролика — «техно-викинги», которые в отличие от всех нас задумываются о границах познания. Они намерены поделиться с пользователями сети знаниями о любопытных технологических аспектах и решениях.

Ролик снят креативным видеопродакшеном Connected, команда которого весной разработала ироничное видео по итогами года МТС с шутками о конкурентах оператора.

МТС
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