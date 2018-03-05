Оператор тестирует в Москве новое направление продаж

Розничная сеть МТС начала тестировать в Москве новый канал продаж — QR-коды на остановках общественного транспорта, которые предлагают покупателям скидки до 10% на смартфоны и аксессуары в онлайн-магазине, сообщили в пресс-службе оператора.

Эксперимент охватил более 100 остановок в Москве с высоким пассажиропотоком. На рекламной поверхности разместились плакаты с изображение смартфонов и QR-кодов. Отсканировав код, пользователь попадёт на специальную промо страницу онлайн-магазина МТС, что делает процесс поиска и заказа необходимой модели телефона максимально удобным. Абоненты МТС могут также загрузить мобильные приложения и подключиться к услугам оператора. Скидки на товары в проекте действуют только для нового канала и получить их можно, отсканировав QR-код.

«МТС первой в России внедрила QR-коды во всех каналах продаж телефонов — сначала в собственной рознице, а затем и через интернет-магазин МТС. С помощью QR-технологий онлайн оформление покупки предельно упрощается — достаточно отсканировать код, например, со страницы журнала „Мир МТС“, и совершить несколько кликов на телефоне. Мы рассчитываем на увеличение продаж за счет упрощения доступа клиентов к информации о продуктах и возможности оперативно оформить покупку в Интернет-магазине МТС», — отметил генеральный директор Розничной сети МТС Андрей Кленин.

В акции участвуют смартфоны разных ценовых категорий: Huawei, Xiaomi, Samsung и Apple. Кроме того, скидки распространяются аксессуары, например, внешний аккумулятор или беспроводные наушники.