В результате тарифы подешевели в 150 городах страны



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МТС подвела итоги флешмоба в соцсетях по снижению цен на связь в России, в ходе которого цены на связь упали в 150 городах страны.

В начале недели в соцсетях начался флешмоб по снижению цен на связь. Начал его директор иркутского филиала МТС Андрей Березной. Он решил резко снизить цены на связь в городе и написал об этом на личной странице в Фейсбуке. В посте Березной призвал другие города поддержать его инициативу. За несколько дней к Иркутску присоединились другие города, а у флешмоба появился свой хештег #мтсзначитдешево.

Всего цены по итогам этой недели снизились в порядка 150 российских городах. В течение нескольких дней примеру Иркутска последовали коллеги из Перми,Новокузнецка, Кемерово, Ишима, Тобольска, Калача, Ханты-Мансийска, Пензы, Тюмени, Салехарда, Тулы, Сургута, Богучара, Нижневартовска, Ноябрьска, Лысьвы, Борисоглебска, Воронежа и других городов России. Руководители подразделений МТС в этих городах поддержали флешмоб, уронив цены на связь и подкрепили заявления о самых низких ценах сравнением с аналогичными тарифами других операторов, ссылками на их сайты.

Речь идет об обновлении пакетных тарифов: оператор снизил цены на тарифы Smart mini, Smart, Smart Безлимитище, Хайп. В некоторых регионах Smart mini вообще стал закрыт для подключений из-за неактуальности – обычный Smart стал дешевле, чем Smart mini.В рамках флешмоба МТС снизила цену пакетных тарифов до более чем двух раз, на отдельных тарифах одновременно увеличивая количество доступных пользователям гигабайт и минут в пакете.

Так, например, в Кемерове тариф Smart подешевел до 150 рублей за месяц (5 руб в сутки) с 300 рублей, тариф Smart Безлимитище подешевел до 270 рублей (9 рублей в сутки) с 387 рублей, при этом объем интернет-трафика в пакете увеличился до 20 Гб в месяц с 10Гб, а количество доступных минут – до 700 минут в месяц с 400.

Эти изменения тарифов – не временная акция, в настоящее время МТС рассматривает возможность дальнейшего снижения цен в других городах.