Оператор и одна из крупнейших американских киностудий подписали соглашение о партнерстве

ПАО «Московская городская телефонная сеть» (входит в Группу МТС) и Sony Pictures Television, одна из крупнейших американских киностудий, подписали соглашение о партнерстве, по условиям которого абоненты оператора посмотрят новинки и популярные фильмы кинокомпании в рамках услуги «видео по запросу» цифрового ТВ МГТС.

Пользователи увидят премьеры 2018 года – «Джуманджи: Зов джунглей», «Астрал 4: Последний ключ», «Кролик Питер» и другие – с минимальной задержкой от даты выхода фильма в мировой прокат. Помимо новинок абонентам цифрового ТВ МГТС будут доступны киноленты 2017 года «Бегущий по лезвию 2049», «Человек-паук: Возвращение домой», «T2: Трейнспоттинг», фильмы, ставшие классикой, такие как «День сурка», «Джуманджи», «Люди в черном», а также блокбастеры последних лет «Прибытие», «Пассажиры» и многие другие.

Все фильмы от Sony Pictures Television пользователи посмотрят в круглосуточной лицензионной видеотеке, расположенной в меню ТВ-приставки МГТС, неограниченное число раз в течение 48 часов (модель TVOD, Transactional Video on Demand). Оплачивать просмотренные киноленты можно в едином счете за другие услуги от МГТС по постоплатной системе. Создания дополнительных аккаунтов и ввода данных банковских карт для покупки фильма не требуется.