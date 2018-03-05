В городе будет размещено дополнительно 9 тысяч афиш и 2 тысячи стикеров в метро

Власти Москвы намерены потратить 46,4 млн рублей на размещение наружной рекламы Чемпионата мира по футболу. В городе планируется разместить 9 тысяч афиш, а также 2 тысячи стикеров, которые будут расклеены в московском метрополитене, сообщает RNS со ссылкой на документы Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента спорта и туризма города Москвы.

Макеты городских афиш и стикеров в метро предоставит заказчик. При этом, по условиям договора, «если иное не вытекает из существа контракта», на материалах не может быть размещено обозначений, соотносящихся с ФИФА или Чемпионатом мира по футболу.

Напомним, Международная федерация футбола арендует в Москве более 600 щитов для размещения наружной рекламы в пределах двухкилометровой зоны вокруг стадионов «Спартак» и «Лужники» во время проведения Чемпионата мира по футболу. ФИФА разместит на этих конструкциях плакаты с символикой федерации на правах социальной рекламы. При этом действующие контракты с рекламораспространителями прерываться не будут.