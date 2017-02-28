Героя вирусного ролика приняли за бизнесмена



Иллюстрация: скриншот ролика

"Москва 24" приняла актера из вирусного ролика за стартапера из глубинки. В эфире телеканала появился сюжет о пенсионере, который создал стартап «Умная деревня». Это сайт, через который можно «управлять» жизнью деревни на расстоянии, например, можно покормить свиней или проверить куриный инкубатор.

После выхода сюжета выяснилось, что на самом деле герой ролика – не стартапер, а нанятый актер. На историю обратил внимание автор сценария ролика Артем Кудрявцев. Артем рассказал Sostav, что ролик сняло креативное агентство Great по заказу Сколково. Видео рекламирует STARTUP TOUR – проект Сколково по поиску инновационных проектов и стартапов.

В ролике «пенсионер из глубинки» Виктор Палыч рассказывает о своем бизнесе:

– Здравствуйте, меня зовут Виктор Палыч, и я старпер.

– Стартапер, дед.

– А, стартапер.

Пенсионер говорит про свой проект – интерактивный сайт «Умная деревня», с помощью которого можно будет принять участие в жизни села. «Заходишь на сайт – хоп! – свиней накормил, инкубатор, температуру замерил, вот счетчик яиц, можно во двор зайти посмотреть», – поясняет Виктор Палыч в ролике. По словам пенсионера, помогать ему будет «его бабка»: она возьмет на себя соцсети.

В эфире "Москвы 24" пенсионера приняли за настоящего предпринимателя, а его жену назвали медиаменеджером. При этом в комментариях у Кудрявцева ведущий программы написал, что догадался, что видео постановочное и даже сказал об этом в сюжете, но в итоговую версию его слова не вошли.

Оригинальный ролик

Сюжет телеканала