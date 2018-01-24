После расторжения контракта с «Трейд Компани» метрополитен рассматривает альтернативные возможности развития на рынке

После расторжения контракта с рекламным подрядчиком «Трейд Компани» ГУП «Московский метрополитен» пока не планирует проводить новый конкурс по выбору партнера. ГУП намерен продавать рекламу самостоятельно, без привлечения единого подрядчика, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке наружной рекламы.

Отказ от конкурса связан с трудностями привлечения подрядчика. В пресс-службе метрополитена заявили, что «на сегодняшний день ведется разработка дальнейшей концепции размещения рекламы в метро», при этом «рассматриваются все возможные модели размещения рекламы». Не исключено, что предприятие будет продавать ее самостоятельно, как это уже сделали два других транспортных ГУПа — «Мосгортранс» и «Мострансавто».

С тех пор, как метрополитен начал выбирать рекламного оператора на аукционе, его преследуют неудачи с продажей рекламы. В 2011 году конкурс выиграла «Авто Селл», связанная с автохолдингом «Гема» Александра Геллера. Она обязалась выплатить по пятилетнему контракту рекордные 14 млрд руб., но летом 2015 года метрополитен разорвал договор из-за просроченной задолженности на 1,1 млрд руб.

В 2016 году новый аукцион выиграла «Трейд Компани», также близкая к «Геме». Компания обязалась заплатить 22 млрд руб. за десять лет, но из-за просроченной банковской гарантии ГУП расторг контракт и с ней. Полиция ведет уголовное расследование в отношении двух компаний, их гендиректоры задержаны.

Ранее от эксклюзивных рекламных подрядчиков отказались два других транспортных предприятия: ГУП «Мосгортранс», управляющее московскими автобусами и троллейбусами, и ГУП «Мострансавто», отвечающее за подмосковные автобусы. Они тоже выбирали подрядчиков на аукционе. Но партнеры не исполняли обязательства, и контракт с ним разорвали. Представитель «Мосгортранса» подтвердил, что ГУП с 2015 года сам предоставляет автобусы под рекламу всем заказчикам независимо от их авторитета на рынке на равных условиях и по единым тарифам. «По новой модели работы прибыль предприятия от рекламы превышает прогнозируемые показатели»,— подчеркнул он.

Эксперты считают, что если метрополитен откажется от эксклюзивного подрядчика, то не сможет собрать желаемые деньги от рекламы, даже не смотря на то, что метро — один из самых эффективных каналов в наружной рекламе Москвы, так как сегмент цифровой рекламы требует инвестиций и профессионального подхода.