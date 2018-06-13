Раньше в кинотеатрах сети не было рекламы

Rambler Group Александра Мамута получила эксклюзивное право на размещение экранной рекламы перед сеансами в кинотеатрах государственной сети «Москино», в которых раньше не было рекламы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Rambler.

«Москино» уже закупила у холдинга облачное ПО, которое позволяет автоматически расписывать репертуар и программировать рекламу перед сеансами. Планирование фильмов и сеансов останется за «Москино», которая подчиняется департаменту культуры Москвы и владеет 13 городскими кинотеатрами. Рекламу планируется продавать в 14 залах 13 кинотеатров, уточняет представитель сети.

С января 2018 года Rambler Group уже продаёт рекламу в своих 77 кинотеатрах «Формула кино» и «Синема парк». По оценке «Невафильм Research», в 2017 году рекламодатели потратили на кинотеатры 1 млрд рублей, включая экранную рекламу и рекламу в помещениях кинотеатров. Этот сегмент вырос всего на два процента.

Ранее рекламу в киносетях продавал и созданный крупнейшими российскими медиахолдингами Национальный рекламный альянс (НРА), но с 2018 года он сосредоточился на ТВ. По мнению специалистов, НРА «не особо занимался» развитием этого направления, в результате чего в кинотеатры приходили деньги от консолидированных сделок рекламодателей с ТВ, но реклама стиральных порошков перед киносеансами «не вписывалась в общую картину».

Эксперты отмечают, что посещаемость «Москино» невысока, и зрители сети пополнят общую зрительскую базу Rambler Group примерно на два процента, или на 700 тысяч человек в год. Новые зрители пополнят общую зрительскую базу Rambler примерно на 2% или 700 тыс. зрителей в год. Но даже существующие на рынке мощности загрузить трудно, добавляет эксперт, сохраняется низкий спрос, сопряженный с высокой ценой контакта, конкуренцией на рынке кинопоказа и другими факторами.

Напомним, в феврале сеть «Киномакс» заключила подобный эксклюзивный контракт с рекламным агентством «Синема 360», федеральным оператором рекламы в кинотеатрах, на продажу размещения коммерческих рекламный роликов перед сеансами и другие виды рекламной активности.