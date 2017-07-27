Микс образов домашних животных и людей, по мнению креативщиков, должен быть менее отталкивающим и вызывать симпатию



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Филлеры и различные процедуры для лица компания Restylane решила рекламировать при помощи образов морщинистых собак и кошек. Серию принтов разработало китайское подразделение агентства McCann.

«Бренд не хочет ассоциироваться с «уродливыми» морщинистыми образами. Поэтому мы выбрали вариант, который будет более симпатичен для восприятия», - отметили в Restylane.

По мнению компании, такая визуализация является более эффективным способом привлечь внимание к проблемам ухода за лицом: «Морщины, лицевые впадины и опалые щеки могут быть очень сексуальными, красивыми и привлекательными ... на наших питомцах».