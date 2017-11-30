Миллионер из рекламы играет на человеческих чувствах

В новой промокампании «Макдоналдс» и Leo Burnett Moscow решили играть на чувствах гостей ресторанов быстрого питания. Ведь отобранный приз приносит больше разочарований, чем вообще не существующий.

Главный герой новой промо-кампании «Монополия в Макдоналдс» – миллионер-авантюрист, разбогатевший на отрывании стикеров. Причем, чужих стикеров, которые не оторвал кто-то другой.

Во время кампании будет разыграно 16 500 000 призов, нужно лишь оторвать стикер с упаковки, а не отправлять «миллионы» в мусорную корзину.

Герой кампании намеренно играет на чувствах, напоминая, что он выиграет все за нас. В этом он оказался настойчивым – кроме ТВ-роликов, он планирует раздражать всех, кто зайдет в соцсети, вагон метро, вай-фай страницу в ресторанах и даже просто посмотрит на меню. Сохраняя общую идею, для каждого носителя он нашел свой способ.

«Компания состоит из двух частей: снятых в великолепной декорации с трюками, копиями пластиковых жирафов для разбиваний; и в «Макдоналдс» в разгар его работы – на телефон, без света, монтажа и цветокоррекции. И эти части не уступают друг другу. О чем это говорит? О том, что хороший буфет на съемочной площадке – главный залог успеха. Ну, и о том, что важно наличие четкой идеи и маститого режиссера», – рассказывает Василий Губин, креативный директор Leo Burnett Moscow.

Ролик для Wi-Fi в метро:

«С каждым годом акция становится все масштабнее и масштабнее. По итогам прошлогодней кампании знание посетителей о Монополии существенно выросло, увеличилось и количество визитов в рестораны. В этом году к призовому фонду добавились еще 5 миллионов призов. Также мы впервые будем разыгрывать квартиры, в том числе и при помощи нового инструмента промо – механике Суперприз, в розыгрыше которого могут принимать участие все желающие, зарегистрировавшие коллекционные стикеры в приложении или на сайте. И все это стало возможным только благодаря слаженной работе большой команды!» – Марина Глущенко, менеджер по национальному маркетингу «Макдоналдс».

Состав творческой группы:

Макдоналдс (клиент)

Менеджер по национальному маркетингу: Марина Глущенко

Специалист отдела маркетинга: Анастасия Порубаева

Диджитал менеджер: Андрей Ушаков

Leo Burnett Moscow (агентство)

Креативный директор: Василий Губин

Директор по стратегическому планированию: Наталья Федоркова

Автор концепции: Илья Прямилов

Арт-директор: Екатерина Малинина

Креативная группа: Петр Мартюк, Алексей Литовка

Директор группы по работе с клиентами: Виктория Семикашева

Продюсер: Олег Гридасов

Дизайнеры: Светлана Фесенко, Валерия Паули

Артворкс (продакшн)

Продюсер (продакшн-хауса): Анна Штукатурова

Режиссер: Тигран Бежанов

Оператор: Максим Жуков