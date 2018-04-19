Кампания состоит из серии смешных роликов с участием футболистов

В роликах из новой кампании Mondelez футболисты сборной России неумело делают селфи, спят и скучают за партией в шахматы в ожидании достойного соперника.

Серия рекламных видео приурочена к запуску промокампании «Кубок Вкуса 2018».

Mondelez совместно с агентством FCB Moscow и сборной России по футболу представили новую рекламную кампанию. Ее участники могут получить шанс забить гол вратарю сборной России Игорю Акинфееву, сыграть матч 5 на 5 со сборной, стать селфи-капитаном сборной или провести время с футболистами.

Кампания «Кубок Вкуса 2018» включает в себя стратегию позиционирования на территории футбола, ключевые изображения, онлайн-видео и баннеры в интернете.

Промо завершится большим мероприятием, в рамках которого победители акции смогут встретиться с футболистами, а все желающие отлично провести время и поболеть за любимую сборную.

«Самым сложным было найти время для съемки в очень плотном графике футболистов нашей сборной, но в итоге все получилось наилучшим образом. Теперь ждем финальный ивент, чтобы посмотреть на игру победителей розыгрыша с футболистами Сборной России», — рассказывает Даниеле Панчетти, креативный директор агентства FCB Moscow.

«Футболисты сборной очень профессионально и быстро отработали на съемке. И даже бабушка, которая появилась в одном из роликов, отлично справилась со своей футбольной ролью», — добавляет Максим Копышев, руководитель отдела ТВ и Digital производства FCB Moscow.

Состав творческой группы:

Mondelez (клиент)

Диана Мамулян- Бренд- менеджер TUC

Мария Комбарова — Старший менеджер группы брендов

Юлия Ким- Старший менеджер группы брендов

FCB Moscow (агентство)

Daniele Pancetti — Креативный директор

Shilpa Sinha — Директор по стратегическому планированию

Мария Лебецкая — Директор группы по работе с клиентами

Marc Biffi — Старший арт-директор

Кристина Панова — Копирайтер

Максим Копышев — Руководитель отдела ТВ и диджитал производства