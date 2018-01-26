Это первая в России система на основе алгоритмов машинного обучения, позволяющая сэкономить время врачей на сборе анамнеза

Мобильная клиника Doc+ запустила чат-бот для опроса пациентов. Это первая в России система на основе алгоритмов машинного обучения, позволяющая сэкономить время врачей на сборе анамнеза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора проекта Руслана Зайдуллина.

Система собирает симптомы, историю болезни и подготавливает данные для врача, таким образом, во время приема доктор может сосредоточиться на диагностике и лечении – вся информация о пациенте собрана заранее.

Сообщается, что сбор анамнеза занимает 60% времени консультации и длится до 15 минут, алгоритмы сокращают время сбора в несколько раз и позволяют снизить вероятность ошибки. Аналогичную систему использует лондонский медицинский стартап Babylon.

В компании уверяют, анамнез-бот – это только начало. Следующим шагом станет система автоматического контроля качества электронных медкарт и система поддержки принятия решений для врачей, алгоритмы для выявления групп риска хронических заболеваний и проч. Сервис уже ведет переговоры о внедрении анамнез-бота с партнерами: страховыми компаниями, частными клиниками и государственными медучреждениями.

В мае 2017 года Doc+ запустила собственный сервис, который объединил на своей платформе онлайн-консультации и «живые» визиты врача. Приема в клинике они не ведут. В дневное время они выезжают на дом к пациентам и круглосуточно консультируют дистанционно.