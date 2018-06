Структура конкурса адаптирована под российские реалии

MIXX Russia Awards под эгидой IAB Russia объявил о перезапуске и раннем периоде подачи работ. Ключевой конкурс в сфере Digital пройдет в соответствии с международными стандартами. Россия вручит награды наряду с США, Канадой, Италией, Румынией, Бельгией, Турцией, Польшей, Испанией, Австралией и Уругваем.

Под влиянием признанных индустрией фестивалей и конкурсов структура MIXX Russia Awards к в 2018 году адаптирована под российские реалии и представлена тремя группами категорий:

Channels Of Communications;

Tools & Craft;

Best Use Of Tools.

В MIXX Russia Awards могут участвовать работы в категориях: Web Sites, Mobile Sites & Apps, Social Media, Video Ad, Media Campaigns.

Эффективность использования основных digital-инструментов при работе с различными медиа каналами будет определена в группе Best Use Of Tools, куда входит 12 категорий.

Ведущие специалисты и эксперты рынка оценят все аспекты и стороны работы над проектами в Digital: от разработки веб-сайтов до реализации медиа-кампаний. Отдельное внимание будет уделено функционалу проектов и их визуальной составляющей.

В состав профессионального жюри конкурса входят представители рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадки и селлеры, рекламодатели и технологические компании, web и продакшн-студии, а также представители правления IAB Russia: председатели и со-председатели профильных комитетов, руководители и члены рабочих групп по ключевым сегментам развития рынка интерактивной рекламы.

Ранний период подачи работ продлится до 2 июля, в рамках которого действует скидка Early birds 10%.

С 2018 года MIXX Russia Awards входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете Рейтинга креативности АКАР в сегменте Digital и занимает место в зеленой зоне с весом в 1 балл.

Подробнее о MIXX Russia Awards и правилах подачи работ на сайте.