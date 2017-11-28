В 2018 году холдинг намерен увеличить бюджет на телерекламу почти на 40%

Медийное агентство Initiative, входящее в рекламную группу АДВ, достигло договоренности с Национальным Рекламным Альянсом (НРА) и Регион Медиа об увеличении маркетинговой активности «Мираторга» на обслуживаемых селлерами телеканалах. В её рамках в 2018 году холдинг увеличит бюджет на телерекламу почти на 40%, в результате чего войдет в ТОП-10 рекламодателей на российском ТВ.

«В коммуникационной стратегии «Мираторг» телевидение является приоритетным медиаканалом, поскольку позволяет построить максимальный охват целевой аудитории бренда. Это особенно актуально для компании, которая планомерно выстраивает диверсифицированный продуктовый портфель и фокусируется на обеспечении эффективной поддержки каждого продукта», - сообщает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative, CEO Mediabrands Russia.

«Аудитория нашего бренда, по сути, жители всей страны и это требует не только грамотного управления диверсифицированным портфелем продуктов, но и очень ответственного подхода к маркетинговой поддержке и новинок, и уже популярных категорий. Наш предыдущий опыт показывает, что телевидение как медианоситель является крайне эффективным каналом доставки наших сообщений до целевой аудитории в разных точках страны. В следующем году мы усилим присутствие бренда «Мираторг» на федеральных телеканалах, чтобы с одной стороны повысить знание о новых продуктах и одновременно укрепить лояльность наших потребителей к бренду», - рассказывает директор по коммуникациям компании «Мираторг» Дмитрий Сергеев.

«Телевидение в следующем году сохранит позиции наиболее востребованного медиа. А концентрация спортивных и политических событий в первом полугодии дополнительно повысит спрос на качественный инвентарь, который необходим для продвижения «Мираторг». Многолетний опыт АДВ и наших рекламодателей подтверждает эффективность раннего заключения телевизионных сделок. Мы рады, что совместно с нашими партнерами в НРА и НСК мы нашли наиболее эффективную комбинацию параметров закупки, позволившую «Мираторг» подтвердить одну из первых ТВ сделок на 2018 год», - отмечает Илья Куценко, руководитель дивизиона АДВ Бенчмарк.

«Хотя деление на российских и зарубежных рекламодателей весьма условно, мне кажется принципиально важным, что именно российский холдинг «Мираторг» одним из первых рекламодателей принял решение о размещении на ТВ в следующем году. Российский производитель выбирает российское ТВ и значительно увеличивает свое присутствие на нем. Рекламный рынок продолжит рост в 2018 г. И это правильная стратегия для такого крупного рекламодателя. В ТОП-10 становится все больше полностью российских компаний. Это очень приятно», - сообщает Сергей Коптев, первый заместитель генерального директора НРА.