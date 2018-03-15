Ведомство подготовило очередные поправки, ужесточающие антитабачный закон

Минздрав разработал и направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект поправок, ужесточающих действующий антитабачный закон, сообщает RNS.

Ведомство предложило запретить использование кальянов и трубок в гостиницах, на рынках и в торговых помещениях с 1 января 2019 года.

«Что касается вопроса о таких мерах как запрет использования курительных принадлежностей, в том числе, трубок, кальянов, сигаретной бумаги, за исключением зажигалок на территориях, в помещениях и объектах, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах, то они также присутствуют в проекте», — сообщили в Минздраве.

В Министерстве труда уже согласовали данный законопроект без замечаний. В Минпромторге и Минкультуры поправки находятся на рассмотрении, ответ по ним пока не подготовлен.

Напомним, в представленных ранее поправках в антитабачный закон ведомство предлагало запретить кальяны в организациях, оказывающих услуги общественного питания, в частности в кафе и ресторанах.