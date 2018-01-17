Ведомство настаивает на публикации информации о вреде здоровью на упаковке

Главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, глава ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Сергей Бойцов заявил, что в текущей версии стратегии по формированию здорового образа жизни нет понятия «вредный продукт», но информация о вреде должна быть указана на упаковке, сообщают РИА Новости.

Однако Бойцов опровергает наличие формулировки «вредные продукты» в стратегии формирования ЗОЖ. Он отметил, что эти два понятия использовались лишь в самой первой версии стратегии, опубликованной в начале прошлого года. Впоследствии они были заменены на «продукты, способствующие развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии».

«У нас было совещание расширенное с производителям различных видов продукции в Минэкономразвития в декабре. Мы обозначили четко свою позицию по следующим пунктам: что такое продукт, способствующий развитию ожирения и так далее, мы обозначили свое намерение ограничить рекламу данных продуктов, направленных на детей и с участием детей», — сказал он.

По словам Бойцова, стратегию по формированию здорового образа жизни должны были принять еще в 2017 году, но этого сделать не удалось, поскольку документ не был согласован Минэкономразвития и Минкомсвязи, в том числе и из-за спорных формулировок. Представители компаний, производящих соки, мясомолочную и другую продукцию, также не поддержали инициативу.

Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил новую версию стратегии формирования здорового образа жизни, сохранив в ней разделение конкретных продуктов питания «вредные» и «полезные». Это возмутило производителей продуктов питания.