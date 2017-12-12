Агентство обновило позиционирование и айдентику

Агентство Comunica, которое входит в группу компаний АДВ и является партнером международной сети коммуникационных агентств Golin, обновило айдентику и сменило позиционирование.

Внешние и стратегические изменения связаны, прежде всего, с расширением деятельности агентства. Comunica вышло за рамки традиционного PR-агентства, и сегодня оно предоставляет услуги в области PR, digital, креатива, внутренних коммуникаций и организации мероприятий. За последние несколько лет в портфолио появились документальные видеопроекты, интегрированные digital-кампании, обучающие продукты и многое другое.

На смену прежнему розовому «пончику» пришел минималистичный дизайн в новой цветовой гамме. В едином визуальном ключе теперь будет оформлена вся коммуникация компании, от сайта до презентаций.

«У нас есть ядро команды, которое способно придумывать и делать сложные проекты, биться в тендерах с топовыми конкурентами и получать международные награды. И мы хотим, чтобы это ядро росло и все агентство дышало и жило креативным мышлением и проактивным подходом к любым задачам. Именно поэтому мы задумались о ребрендинге. Нам важно продолжать стимулировать себя становиться еще динамичнее и показать рынку, что мы сегодня можем и умеем с точки зрения создания контента, уровня и качества исполнения проектов, масштаба идей и продуктовых инноваций», – рассказывает Светлана Борисова, креативный директор Comunica.

Над айдентикой и новым позиционированием работала креативная команда агентства.

«Четкая простая буква C – это рациональная суть нашей деятельности: creative, communications, connections. Квадрат с диагональными делениями, образующий в развитии фирменного стиля динамичные треугольные элементы, символизирует нашу внутреннюю систему работы G4, построенную на синергии четырех комьюнити сотрудников с различными навыками и сильными сторонами», – поясняет арт-директор Comunica Александр Дудченко.

Состав творческой группы:

Светлана Борисова – креативный директор

Егор Калиновский – креативный директор

Александр Дудченко – арт-директор

Евгения Абрамова – дизайнер

Петр Яковлев – дизайнер

Галина Хатиашвили – директор по маркетингу