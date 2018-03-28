Антон Силуанов рассказал о параметрах обновленной налоговой системы

Глава Минфина Антон Силуанов пообещал прекратить практику «тихого» увеличения изъятий у бизнеса. Увеличение налогов и рост налогового бремени для бизнеса не планируется, сообщает RNS.

«Практика такого „тихого“ увеличения изъятий у бизнеса через установление новых сборов должна прекратиться. Все изъятия будут публично обсуждаться и проходить оценку регулирующего воздействия», — пообещал Силуанов.

Некоторые изменения налоговой системы обсуждаются. Силуанов подчеркнул, что изменения не приведут к росту общей налоговой нагрузки и будут направлены на создание справедливых конкурентных условий. По его словам, часть неналоговых платежей войдёт в налоговое законодательство, а по другим будут подготовлены предложения по унификации и нормативно-правовому регулированию. Речь идет о переходе от сложных для бизнеса налогов к косвенному налогообложению, изменению структуры налогов.

«Третья задача — систематизация неналоговых платежей. Цель — обеспечить предсказуемые процедуры установления изменения таких платежей. С ведущими бизнес-объединениями были выработаны ключевые принципы регулирования неналоговых платежей, проведена их инвентаризация, начата работа с субъектами Российской Федерации», — сказал он.