Новый проект включает девять мультипликационных серий и периодические печатные издания в одноименном журнале

ГК «Рики» и студия «Петербург» по инициативе Министерства финансов Российской Федерации запускают проект «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Проект включает девять мультипликационных серий и периодические печатные издания в одноименном журнале, сообщили в пресс-службе ГК.

Любимые герои в своих приключениях в доступной форме рассказывают детям о различных аспектах взаимоотношений с миром финансов, помогают научиться верно оценивать свои финансовые возможности, совершать выбор, прогнозировать последствия решений и нести ответственность за свои поступки. Например, в первых двух сериях Крош, Мышарик, Ежик и Копатыч учатся предвидеть риски, выходят из ситуаций за счет вложений и накоплений.

«Смешарики» с помощью мультфильмов и тематических вкладок в детский журнал в доступной форме помогут сформировать у детей разумное финансовое поведение, верно оценивать финансовые возможности и последствия, а также ответственно относиться к личным финансам в будущем», – отмечает координатор по информационно-просветительской кампании Фонда Хороших идей в рамках Проекта повышения финансовой грамотности Анна Цой.

Универсальный формат вкладок и серий позволит использовать мультфильм в образовательных учреждениях и на специальных мероприятиях. Каждая из затрагиваемых тем полностью соответствует системе финансовой компетентности для школьников, разработанной в рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Ранее ГК «Рики» анонсировала совместный проект «Смешариков» и «Яндекса», который поможет детям освоиться в интернете и разобраться в технологиях. Новые серии в развлекательной форме познакомят малышей с понятиями компьютерного зрения, машинного обучения и устройства беспилотных машин.