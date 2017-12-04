В Челябинске запретили карманные календари с рекламой «удобных денег» и словами из молитвы «Отче наш»



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Микрофинансовую организацию, распространявшую рекламу «удобных денег» оштрафовали на 100 тысяч рублей за использование молитвы в рекламе. В тексте, напечатанном на карманном календаре, рядом с информацией про деньги были слова из молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа. В антимонопольной службе посчитали, что реклама может оскорблять чувства верующих, сообщает ТАСС.

Позицию ведомства разделили 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших.

В итоге ООО МКК «Уралсервис», являющееся рекламодателем и осуществляющее деятельность по выдаче займов на основании заключенного с ООО «Удобные деньги-5» агентского договора, признано нарушителем рекламного законодательства.

«Компании выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы, оно исполнено. В настоящее время организация оспаривает решение Челябинского УФАС России в Арбитражном суде Челябинской области», - резюмировали в пресс-службе.

Дело об использовании молитвы в рекламе микрофинансовой организации УФАС возбудило весной 2017 года по заявлениям жителей Челябинска. В ответ на запрос челябинского УФАС Челябинская епархия Русской православной церкви оценила такую рекламу как недопустимую.