Международный отраслевой журнал The Holmes Report, ведущий аналитик PR-индустрии, снова включил в свой рейтинг независимые российские PR-агентства

Определяющим критерием для попадания в пул лидеров отрасли являются финансовые результаты компании. Ранжирование игроков рынка в соответствии с данным показателем дает реальное представление о масштабах деятельности организаций, а также способствует продвижению идей прозрачности бизнеса в сфере PR.

С 2016 года российские независимые PR-агентства не присутствовали в рейтинге The Holmes Report, потому что не могли предоставить данные международного аудита. В результате длительных переговоров между АКОС (Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью) и The Holmes Report, удалось выработать новые правила аудита для независимых российских PR-агентств. В результате два российских агентства вернулись в глобальный рейтинг The Holmes Report Global Top 250 PR Agency Ranking.

Елена Фадеева, президент коммуникационной группы «Орта», генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, глава Комитета по международным отношениям АКОС, автор проекта: «Рейтинг The Holmes Report — важнейший мировой барометр коммуникационной индустрии и тот факт, что Россия снова в нем представлена не только международными сетями, но и крупнейшими независимыми национальными агентствами, это очень важно для признания роли нашей страны и отрасли. Сотрудничество АКОС и The Holmes Report показывает международное признание и доверие к Ассоциации и позволяет реализовывать другие инициативы, которые будут способствовать более активному участию российской PR отрасли в мировой повестке. Спасибо коллегам по АКОС за партнерство в таком уникальном проекте. И, конечно же, я очень рада поздравить Pro-Vision Communications и „Михайлов и партнеры“ с включением в рейтинг! Я уверена, что многие другие агентства последуют их примеру в будущем году».

Алексей Рябинкин, генеральный директор «Михайлов и Партнёры» (х.к. Novacom Group): «Мы рады, что по результатам 2017 года стали крупнейшей коммуникационной компанией в России и единственным представителем нашей страны, вошедшим в ТОП-100 крупнейших агентств мира по версии The Holmes Report. И важно отметить, что в 2017 году в Global TOP 250 PR Agency Ranking были включены только аудированные результаты, что делает его абсолютно прозрачным и отражающим реальную картину мирового коммуникационного рынка».