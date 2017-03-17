Топ-менеджер рассказал о жизни после «Билайна»



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Утром 5 сентября 2016 года глава «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин отправился в аэропорт. Бизнесмен строил планы на следующий трехлетний период в компании, а уже вечером оказался безработным, обвиненным в коррупции, общественно порицаемым преступником. В ночь с 5 на 6 сентября он закрыл для просмотра все публикации в «Живом журнале» и ограничил доступ к аккаунтам в других соцсетях.

Несколько дней назад он вернулся в медийное пространство, чтобы рассказать о новом этапе жизни и прокомментироват ь обвинения во взяточничестве.

Слободин сообщил, что ограничил доступ к аккаунтам, заботясь о семье и знакомых. Он также посчитал важным минимизировать негативное влияние на восприятие бренда «Билайн»: «Это мой долг перед компанией, ее сотрудниками и акционерами». В первые дни и недели топ-менеджер не хотел тратить время и силы на неравную PR-борьбу в попытке оправдаться. Вместо этого он сосредоточился на семейных проблемах — на момент отъезда жена Слободина была на девятом месяце беременности. Сейчас у экс-главы «ВымпелКома» одно гражданство — российское, раскрывать остальные детали пребывания за границей он не стал.

В течение полугода Слободин искал и обрабатывал информацию, собирал документы, готовил материалы для блога. За все это время к его адвокату ни разу не обращались с предложением дать показания. «Никого не интересуют мои показания. Потому что они противоречат официальной версии», — заявляет он.

По словам Слободина, у него есть собственная версия событий, основанная на логике работы всей системы, однако он предпочел оставить ее при себе. Топ-менеджер также выразил надежду, что правда поздно или рано раскроется.

Между тем Слободиным заинтересовался телеканал «Пятница». Продюсер позвал бизнесмена в социальное реалити-шоу «Секретный миллионер». Для этого необходимо выйти из зоны комфорта, сменить образ и отправиться в российскую глубинку, говорится в сообщении. Как предположили пользователи, таким необычным образом работает Следственный комитет.