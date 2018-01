Рекламной группе пригодятся ресурсы и опыт IT-компании в сфере искусственного интеллекта

Publicis Groupe выбрала Microsoft для доработки и запуска виртуального помощника Marcel, который объединит 80 000 сотрудников в 130 странах. Создание платформы анонсировал гендиректор Publicis Groupe Артур Седун. В июне он объявил, что ради масштабного проекта компания на год откажется от участия в рекламных фестивалях, включая «Каннские Львы».

Компания перебросила освободившиеся средства на финансирование Marcel. В течение полугода Publicis Groupe занималась планированием, проектированием и обсуждением будущей платформы, говорится в письме Седуна сотрудникам. За это время команда допустила немного ошибок, но верных решений было все же больше, отметил топ-менеджер. В итоге Publicis Groupe достигла определенного прогресса и нашла партнера. Им стал IT-гигант Microsoft, который привнес в проект свои ресурсы, возможности и экспертизу в сфере искусственного интеллекта, сообщает AdAge. Со своей стороны, группа предложила наработки направления Publicis.Sapient.

Кроме того, Microsoft разделяет миссию Publicis Groupe —предложить своей индустрии принципиально иной подход к работе. «Это общее видение позволит превратить Marcel в настоящую преобразующую силу для нашей группы», — заявляет Седун.

Publicis Groupe и Microsoft представят Marcel 24 мая на Viva Technology в Париже. Виртуальный помощник призван автоматизировать большинство рабочих процессов в группе. Благодаря ему сотрудники смогут всегда быть на связи, формировать проектные группы в два клика, получать доступ к необходимой базе данных и экспертам, предугадывать потребности клиентов.

Marcel станет современным интерфейсом взаимодействия для всех четырех хабов Publicis Groupe, говорил ранее гендиректор Publicis Communications Russia Владимир Ткачев в интервью Sostav.ru. Виртуальный помощник позволит сотрудникам еще эффективнее работать в рамках новой платформы The Power of One.