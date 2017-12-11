Сезонная кампания рассказывает о новом графическом приложении Paint 3D

Классическая программа Paint, знакомая каждому из нас, получила обновленный внешний вид, а также множество новых инструментов для создания шедевров и самых простых набросков. Microsoft дал пользователям возможность творить во всех измерениях и наглядно показал возможности приложения в новогоднем ролике.

В свежем видео от Microsoft главными героями стали монстры – они оживают и путешествуют во Вселенной, открывая жизнь на других планетах. Все герои созданы с помощью приложения Paint 3D, которое и продвигает Microsoft.

Приложение является частью обновленного Windows 10 Creators Update, в нём можно не только создавать самому, но и найти героев ролика.