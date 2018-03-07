Как получить международную премию за инновации

28 июня 2018 года в России состоится V-я международная премия «Инновационный продукт года», которая на протяжении 30 лет успешно проходит в 30 странах мира. Конкурс будет состоять из выбора экспертов и исследования потребителей. Исследования проводятся компанией Tiburon Research.

Во всех 30 странах мира, где проводиться данная премия, компании -победители активно используют знак «Инновационный продукт года» в своих коммуникациях: размещают его на продукции, используют в телевизионной рекламе, рекламных модулях, промо- акциях. Данная активность работает на увеличение продаж того или иного продукта во всех странах мира.

По данным мировых исследований, при использовании красного логотипа «Инновационный продукт года»:

увеличивается объем продаж товара — победителя на 25−30% на протяжении года;

товар-победитель получает приоритет в категории;

хорошая мотивация для команды производителя, что данный товар — Лучший в категории;

повышается преимущество товара среди конкурентов, что помогает его продвижению на рынке.

Данные результаты также могут помочь Вам скорректировать маркетинговую политику для Вашего продукта в будущем.

Этапы подготовки и проведения Премии:

I этап: подача заявок — до 1 апреля 2018 г.

II этап: проведение экспертного совета и выбор экспертов — 20 марта 2018 г.

III этап: торжественная церемония награждения победителей- 28 июня 2018 г.

Если в вашей компании есть продукт, который достоин участия в международной премии «Инновационный продукт года», просим заполнить заявку участника

и выслать на электронный адрес: poy@nta-rus.com

Видео отчет о предыдущей премии вы сможете посмотреть на сайте.

