Обзор самой вдохновляющей рекламы, посвященный Международному женскому дню

Сегодня 8 марта. Это день, когда все непременно должно быть для женщин и про женщин. Команда агентства mfive подготовила обзор самой вдохновляющей рекламы, посвященный Международному женскому дню. Будьте уверены, он точно придаст вам сил и мотивирует на новые свершения!

Пробираясь сквозь толпы взволнованных людей в цветочных, парфюмерных и ювелирных магазинах в Международный женский день мало кто вспоминает о его историческом значении. А меж тем, появился он как знамя борьбы женщин за равенство прав и эмансипацию.

Относительно того, достигнуто сегодня это равенство или нет, в медиасреде ведутся ожесточенные споры. И если одни считают, что женщины имеют все, за что так долго боролись: возможность получать любое образование и профессию, принимать участие в общественной и политической жизни и, наконец, распоряжаться своим телом и личной свободой. То другие ратуют за практически полное нивелирование гендерных различий.

Одно можно сказать наверняка, последние несколько лет реклама о расширении прав и возможностей женщин находится на пике своей популярности, вне зависимости от того, продаете вы косметику или автомобили. В рекламе одних и тех же продуктов привычный сексизм сменился трендовым антисексизмом. И на фоне исследований, доказывающих, что секс на самом деле не продает, это изменение кажется естественным и здоровым.

Признанным пионером бодипозитивизма в рекламе считается бренд Dove. Революционная кампания Real Beauty и сегодня продолжает вдохновлять женщин любить себя и ценить свою естественную красоту.

Одним из знаковых роликов кампании остается Real Beauty Sketches. Интерес к нему не угасает до сих пор, ведь он демонстрирует очень важную вещь — женщины гораздо красивее, чем им кажется.

В прошлом году бренд запустил вдохновляющий ролик #MyBeautyMySay. Он рассказывает о женщинах, исполнивших свою мечту, несмотря на то, что люди им говорили, потому что красота уникальна и не может быть подогнана под чьи-то стандарты.

Настоящей классикой в области рекламы о расширении прав и возможностей женщин стала кампания бренда Always #LikeAGirl. Выстрелив во время Суперкубка 2014 (да, да, спортивного чемпионата, где рекламные ролики традиционно показывали полураздетых женщин, продающих пиво или мужской дезодорант), ролик запустил множество обсуждений в социальной среде и в прессе.

Его создатели предложили задуматься о том, почему выражение «как девочка» воспринимается чем-то оскорбительным. Кстати. результаты кампании сообщают, что после просмотра ролика 76% девушек и две трети мужчин уже не видели в этом выражении ничего негативного. Впечатляет, правда?

Вскоре бренд выпустил продолжение кампании – ролик Unstoppable, и армии девчонок по всему миру тут же стали делиться им друг с другом.

Еще одну важную женскую проблему поднимает кампания #ThisGirlCan. Как быть, если вам хочется быть активными и заниматься спортом, но в леггинсах вы совсем не похожи на Ирину Шейк? Ну конечно, делать то, что вам хочется и получать от этого удовольствие!

И еще немного феноменально-спортивных и спортивно-феноменальных женщин в продолжении кампании:

И если уж говорить о спорте, то Nike долгие годы вдохновляет на свершения не только женщин, но и мужчин. Их рекламные кампании всегда как бы говорят нам: «Ты можешь и ты сделаешь!», и мы можем и делаем.

Кампания #BetterForIt представляет собой серию роликов о тех мыслях, которые возникают во время тренировок, пожалуй, у большинства женщин. Это почти как ходить на фитнес с подругой и делиться переживаниями о том, как непросто иногда продолжать заниматься. Отличная поддержка!

Кстати, в феврале этого года российский офис бренда запустил вирусную историю о том, «из чего сделаны наши девчонки». И девушек с таким составом вряд ли что-то способно остановить!

Невероятно, но даже бренд Barbie, долгие годы продававший нам образ идеальной женщины и наверняка взрастивший немало комплексов за 50 лет существования, не остался в стороне. Год назад в его коллекции появились куклы с разным ростом, комплекцией, цветом волос и глаз.

А вскоре в поддержку новой стратегии вышел ролик «Представь, кем ты можешь стать». И мы видим, что юные девочки представляют себя не принцессами в блестящих платьях, а преподавателями, врачами и даже... тренерами по футболу.

Но не только «девочковые» бренды беспокоятся о расширении прав и возможностей женщин. Производитель больших и брутальных автомобилей Ram вдохновляет женщин на великие свершения, ведь мужество есть внутри каждой из них.

Да, мужество внутри… а снаружи десяток-другой лишних килограммов? Забудьте. В прошлом году американская торговая сеть JCPenney запустила кампанию #HereIAm с участием нескольких известных женщин размера плюс. Эта история не о том, как хорошо иметь лишний вес, но о том, что ваш размер никогда не может помешать вам быть красивой, сексуальной, спортивной, талантливой и успешной. Кто бы что ни говорил!

Ну что, еще не чувствуете, что готовы горы свернуть? Тогда впереди весь плейлист: 25 самых вдохновляющих роликов о том, как важно любить себя и никогда не сдаваться. Рекомендуем к просмотру не только женщинам, но и мужчинам.