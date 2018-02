Автопроизводитель и судостроительная компания Cigarette Racing представили очередной совместный проект

Mercedes-AMG представил катер 515 Project One. Это совместный проект немецкого автопроизводителя и судостроительной компании Cigarette Racing. Приобрести суперсудно можно на Miami International Boat Show, которое проходит с 16 по 20 февраля. Модель является самой инновационной в портфолио Cigarette Racing, она разработана с нуля с применением последних технологий и методов проектирования.

Катер стоимостью 2 млн долларов развивает скорость до 140 миль в час (225 км/ч). Общая мощность моторов составляет 3100 л.с. Дизайн 515 Project One вдохновлен гибридным суперкаром Mercedes-AMG Project One, представленным в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Гиперкар, в свою очередь, построен на базе болида Mercedes F1W06 Hybrid для «Формулы 1». При этом прототип обойдется дороже, чем катер — цены на Mercedes-AMG Project One начинаются от 2,275 млн евро.

Судно длиной 15,67 м вмещает 6 человек. Два двигателя Mercury Racing могут наращивать мощность — с 1350 до 1550 л.с. — при наличии специального «гоночного» ключа. При производстве катера использовалось углеволокно, а продуманная конструкция обеспечивает устойчивость на высоких скоростях.

AMG и Cigarette сотрудничают не впервые, напоминает Bloomberg, но по своим характеристикам 515 Project One заметно опережает предшественников. Всего в первый год будет выпущено шесть катеров.