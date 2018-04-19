Целевая аудитория проекта - поколение Z

Американский производитель мороженого «Баскин Роббинс» запустил новую рекламную кампанию, ориентированную на поколение Z. Радость от поедания легендарного мороженого креаторы отразили через популярный мем.

Эмоциональная кампания бренда «Баскин Роббинс» запустилась в США. Основа коммуникационной платформы — мем Got Me Like, так знакомый современной молодежи не только в Америке, но и в России.

Яркие рекламные ролики и принты передают неподдельную радость потребителя: за поеданием мороженого герои ролика танцуют тверк и вог и восхищаются тортами из мороженого в забавных гифках.

Кампания разработана агентством 22squared совместно со студией Psyop. Вместе креативщики создали более 50 анимаций.