Победителей наградят билетами на концерт группировки «Ленинград»

«МегаФон» уже не в первый раз использует блокчейн-систему в своих промокампаниях. Вот и перед главными праздниками года оператор связи решил дать всем желающим возможность принять участие в высокотехнологичном квесте.

«МегаФон» разработал блокчейн-квест на платформе BLOCKv. Для его выполнения игрокам необходимо собрать уникальные новогодние украшения, «разбросанные» по Москве, с помощью приложения «Блокчейн-квест». Обладатели последних версий операционных систем iOS и Android смогут увидеть виртуальные объекты не только на карте, но и в дополненной реальности.

«Наш конкурс наглядно демонстрирует реальное применение технологии распределенного реестра. Мы гарантируем справедливость и отсутствие ошибок в определении победителей ­– платформа выбирает его сама на основании случайных и публичных данных. При этом самые активные участники имеют больше шансов на победу. Пожалуй, это самый честный конкурс из возможных», – отмечает Иван Калюжный, руководитель по интернет-маркетингу компании «МегаФон».

Главные призы – 50 билетов на концерт группировки «Ленинград» – также являются высокотехнологичными. Победители получат их с помощью блокчейн-системы, гарантирующей достоверность и неизменяемость билетов. Проще всего следить за процессом розыгрыша призов на динамической обложке сообщества «МегаФон» в социальной сети «ВКонтакте».

«Никто прежде не делал ничего подобного. Вместе с «МегаФоном» мы создали конкурс, в котором реальный и цифровой миры тесно переплетены. Оператор продолжает серию успешных экспериментов с блокчейном, находясь в авангарде компаний, осваивающих прорывные технологии», – добавляет CEO BLOCKv Рив Коллинз (Reeve Collins).

Ранее «МегаФон» стал первым российским эмитентом, который осуществил сделку по размещению рублевых облигаций на блокчейне. В декабре 2017 года «МегаФон» впервые в России совершил платеж с использованием технологии блокчейн. Получателем денежных средств стала дочерняя компания «МегаЛабс».