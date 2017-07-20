Таким образом оператор извинился за твит PR-директора



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Житель Магадана Дмитрий, сообщил в Twitter, что "МегаФон" предоставил ему скидку 25% на услуги связи до конца 2999 года в качестве извинений за пост PR-директора Петра Лидова о "малолетних дегенератах".

Дмитрий, работающий в штабе оппозиционера Алексея Навального, обратился в абонентскую службу "МегаФона" сразу после постов Лидова о протестной акции 12 июня в Москве. Он приложил ссылку на твит, назвал его оскорбительным и сообщил, что намерен сменить оператора. Спустя месяц, представители компании предложили скидку 25% на услуги связи сроком действия до 31.12. 2999 года. Cейчас он не намерен менять оператора, но не из-за скидки, а из-за полученного извинения.

В пресс-службе компании отметили, что всегда выясняют причины ухода клиента и стараются "решить все вопросы для того, чтобы клиент остался". Сотрудники при этом "используют различные инструменты — скидки, дополнительные объёмы минут, трафика и прочие услуги".

Напомним, что с 1 августа, Лидов уходит из компании "МегаФон". Ранее сообщалось, что поводом для отставки стал его пост в соцсетях, в котором он назвал участников июньских политических протестов “малолетними дегенератами”, за что он позже принес свои извинения. Сам Лидов назвал причиной заранее запланированный переход на другую работу.