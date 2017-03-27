Оператор предлагает абонентам персональные предложения, основанные на собранных о них данных



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“МегаФон” с четвёртого квартала 2016 года начал предлагать своим абонентам специально разработанные персональные предложения, основанные на собранных о них данных. Новые тарифы стали частью новой стратегии оператора, которая предполагает монетизацию цифровых услуг с помощью анализа собственных больших данных об абонентах, пишут “Ведомости” со ссылкой на заявление коммерческого директора оператора Влада Вольфсона.

Индивидуальные тарифы рассчитываются на основе показателя customer lifetime value (ценность абонента за весь период обслуживания, CLV). “МегаФон” собирается использовать как свои данные, так и информацию о пользователях проектов Mail.Ru Group, владельцем которой оператор стал в феврале 2017 года. Пользователи проектов Mail.Ru Group составляют 27% абонентской базы оператора, но обеспечивают около 49% его выручки.

По словам аналитика Frost & Sullivan Дмитрия Распопова, новая стратегия поможет оператору повысить лояльность абонентов и снизить коэффициент их оттока, а также оптимизировать затраты на привлечение новых клиентов.