Оператор станет партнёром холдинга ESforce во время турнира по Dota 2

«МегаФон» и киберспортивный клуб Virtus.pro объявили о заключении партнёрского соглашения. Первые интеграции бренда оператора проходят в рамках подготовки к крупнейшему турниру по игре Dota 2 — The International, призовой фонд которого в прошлом году превысил $ 24 млн.

«Мы рады приветствовать компанию „МегаФон“ как одного из наших ключевых партнёров. Приход такого игрока на киберспортивный рынок уже говорит о многом. Сейчас заложен первый камень в фундамент нашего, как мы надеемся, масштабного сотрудничества. Для всех наших фанатов и простых болельщиков у нас уже есть сюрпризы, о которых мы сможем рассказать в ближайшее время», — сообщил генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.

Это первый шаг в стратегическом партнерстве с холдингом ESforce. Напомним, 23 января Mail.ru Group, одним из акционеров которой является Алишер Усманов, приобрела холдинг ESforce. Российскому бизнесмену также принадлежит доля в «МегаФоне».

Логотипы «МегаФона» уже появились на сайте и в социальных сетях команды.