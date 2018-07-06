Кампания обыгрывает популярный мем с тремя болельщиками в кокошниках

«МегаФон» поддержал российскую сборную по футболу перед игрой в ¼ финала Чемпионата мира-2018 с командой из Хорватии, которая состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. На цифровых билбордах и indoor-экранах в городах России сотовый оператор разместил анимационные ролики, в которых изображен суперзнак «МегаФона» — три точки, но в кокошниках.

Реклама обыгрывает популярный мем с тремя болельщиками в старинном русском головном уборе, которых показали в момент трансляции матча Россия-Испания. Слоган кампании: «Играйте так, как мы за вас болеем!».