Новый подход позволит получать независимый мониторинг выхода рекламных сообщений

Исследовательская компания Mediascope открывает медиарынку официальную поставку данных мониторинга рекламы в Digital outdoor. Это станет удобным инструментом контроля реализации рекламной кампании. В перспективе данные будут учтены при разработке единой индустриальной валюты наружной рекламы.

Мониторинг позволяет круглосуточно фиксировать всю информацию по размещению рекламы, включая точное время трансляции каждого ролика, его длительность, место показа и другие данные. В основе лежит специально разработанная Mediascope методика независимого сбора данных с плееров, транслирующих рекламу на цифровых билбордах оператора, а также системы контроля за работоспособностью самих digital-конструкций.

Данные о рекламных кампаниях собираются со всех digital-конструкций оператора в круглосуточном режиме. Описание каждого рекламного ролика осуществляется по общим правилам мониторинга, в рамках единых каталогов рекламодателей, марок и товарных категорий. Поэтому данные легко интегрируются во все кросс-медиа базы Mediascope по мониторингу рекламы в СМИ.

Проект успешно прошел совместное тестирование с компанией Gallery, запустившей продажи цифровой наружной рекламы по контактам в прошлом году.

«Очевидно, что ранее принятый способ мониторинга, предусматривающий предоставление рекламодателям фотоотчетов, неэффективен для цифровых носителей, – ведь для них применяются динамичные сценарии размещения, когда график размещения может меняться в режиме реального времени. Поэтому Gallery обратилась к такому признанному эксперту в медиаизмерениях, как компания Mediascope, для разработки релевантного решения. Новый подход позволил нашим клиентам получать независимый мониторинг выхода рекламных сообщений, что сделало размещения по контактам на цифровых билбордах Gallery максимально прозрачными», – комментирует партнёрство Борис Пешняк, Коммерческий директор Gallery.