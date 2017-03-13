Медиаменеджер открыл новое агентство, которое будет специализироваться на Celebrity Management

Медиаменеджер и известный на российском рекламном рынке бизнесмен Арнольд Уваров (основатель OMD OM Group, DDB, Adventa) осваивает для себя новую нишу - селебрити менеджмент. Совместно с Кириллом Борисовым, основателем блогер-платформы LabelUp, он запустил о рекламное агентство Diamonds. Как рассказал сам г-н Уваров, агентство займется продажей рекламы в соцсетях знаменитостей, а также продюсированием собственных селебрити.

О создании нового агентства Уваров задумался в прошлом году. В конце 2016 года бизнесмен объявил конкурс на концепт «ясной и красивой» рекламной кампании любого из мобильных операторов большой тройки. В качестве приза предлагалось $100 000.

Спустя неделю г-н Уваров, определил победителя (им стало рекламное агентство «Пикчер»), которого и наградили круглой суммой за идею рекламной кампании, которую общественности так и не представили. По словам Уварова, конкурс натолкнул его на мысль об основании агентства, которое занималось бы созданием «звезд нового поколения»,

Арнольд Уваров, сооснователь агентства Diamonds



Сегодня звёзды неожиданно для себя осознали, что их аккаунты - это тоже медиа-каналы, но оказались к этому не готовы. Когда единовременно сбрасывается большое количество контента, то аккаунт начинает жить по законам медиа. А с другой стороны, клиенты потерялись в этом океане предложений, потому что найти именно тот канал, который нужен им для реализации их задач, стало проблематично: реальная аудитория остается до конца непонятной, плюс к этому - контент зачастую не соответствует маркетинговым требованиям клиента и т.д. Для решения этих проблем мы предлагаем свой продакшн, который включает в себя лучших креаторов, сценаристов, стилистов, фотографов, режиссеров.



Сейчас агентство уже заключило контракт с несколькими российскими звездами, которые доверили Diamonds полное ведение своих аккаунтов. Серди них - Алексей Воробьев, певица Валерия и Александр Олешко. Кроме того агентство имеет в портфеле 10 собственных звёзд с общим объёмом аудитории более 10 млн человек. Агентство уже заявило о реализованных контрактах на сумму более чем 65 млн рублей.

Как рассказал Арнольд Уваров работа с селебрити строится в три этапа. На первом этапе - поддерживать оффлайн-образ в cети, а также при необходимости его корректировка для расширения аудитории и повышения лояльности рекламодателей. На втором этапе - продвижение и расширение аудитории. Третий этап - это реализация коммерческого потенциала в том числе и рекламного, как самого канала, так и его владельца.