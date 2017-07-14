Таким образом компания хочет остановить конкуренцию



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Российское подразделение Burger King опубликовало в соцсетях предложение к McDonald's объединиться в новый сервис McKing, взяв из обеих компаний самое лучшее.

Директор по внешним связям Burger King Иван Шестов сообщил, что каждый ресторан должен вложить в новую структуру лучшее, что у него есть. Со своей стороны он предложил приготовление мяса на огне, хорошие цены и высокое качество, а от McDonald's потребовал сеть помещений и детский набор «Хеппи мил». «Так мы прекратим извечное противостояние», — заметил Шестов. Предлагается назвать новую компанию «McKing».

Напомним, что Burger King не однократно подшучивал над McDonald's, развешивая свои рекламные билборды, высмеивающие конкурентов.

Ранее, «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России и странах СНГ. Возможно, этот факт и подтолкнул компанию задуматься об объединении бизнеса с конкурентом.