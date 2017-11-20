McDonald's в новой кампании решил обратить внимание потребителей не на бургеры и картофель фри, а на свежую морковь, коорая также имеется в меню ресторана быстрого питания.
В новогоднем рекламном ролике девочка, хочет накормить оленя Санты и хранит для него морковку. Оказывается, что у Санты не один олень, и справедливо будет подарить по морковке каждому. Накануне Рождества папа вместе с дочкой едут в McDonald's, который и помогает им приобрести необычные подарки.
В продолжение темы подарков для для оленей Санты Channel 4 забрендируют знаками моркови, а в Snapchat запустят специальные фильтры, рекламу и игру.
Кампания создавалась в сотрудничестве с Leo Burnett UK, Snapchat и OMD.