Морковь от McDonald's нужна вовсе не для салатов, а для оленей Санты

McDonald's в новой кампании решил обратить внимание потребителей не на бургеры и картофель фри, а на свежую морковь, коорая также имеется в меню ресторана быстрого питания.

В новогоднем рекламном ролике девочка, хочет накормить оленя Санты и хранит для него морковку. Оказывается, что у Санты не один олень, и справедливо будет подарить по морковке каждому. Накануне Рождества папа вместе с дочкой едут в McDonald's, который и помогает им приобрести необычные подарки.

В продолжение темы подарков для для оленей Санты Channel 4 забрендируют знаками моркови, а в Snapchat запустят специальные фильтры, рекламу и игру.

Кампания создавалась в сотрудничестве с Leo Burnett UK, Snapchat и OMD.