В рамках партнерства персонажи Disney вновь войдут в игрушки «Хэппи Мил»

Партнерство между двумя компаниями восстановилось после 12-летнего разрыва, причиной которого стала проблема детского ожирения.



О прекращении сотрудничества стало известно в 2006 году, когда показатели детского ожирения заметно возросли. Позиция компаний в вопросах детского питания отличалась, что и привело к завершению деловых отношений.

В феврале 2018 года McDonald's заявил, что внесет изменения в «Хэппи Мил», снизив калорийность блюд, содержание в них жиров и сахара, а также исключив чизбургеры и газировку. Подобные модификации в меню были одобрены в Disney, и бренды договорились о продолжении сотрудничества.

Планируется, что игрушки Disney вновь появятся в «Хэппи Мил» к лету — к моменту выхода на экраны «Суперсемейки 2».