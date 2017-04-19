Сеть фастфуда предложила зрителям самим догадаться, о какой компании идет речь



Скриншот видеоролика

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила рекламную кампанию, в которой, как ни странно, нет упоминания названия бренда. Компания предложила зрителям самим догадаться о какой торговой марке идет речь. Ну а для тех, кому это удалось, сеть подготовила небольшой подарок.

Главную роль в ролике исполняет знаменитая актриса Минди Калинг. В первом ролике она просит зрителей погуглить, где подают самую вкусную колу. Назвать это место она не может. В следующих роликах Минди продолжает рассказывать о "месте, где кола такая вкусная" вместе с другими героями. Они обсуждают, почему самая вкусная Coca-Cola продается именно там. При этом, если герои забываются и произносят название сети, редактор его вырезает. Навести на мысль о McDonald’s могут лишь фирменные цвета бренда, использующиеся в ролике, - ярко-желтое платье героини Минди и красный фон.

Для всех, кто догадается о каких заведениях идет речь, McDonald’s подготовила небольшой подарок - возможность приобрести любой стакан газированного напитка всего за 1 доллар.

Как пишет The Drum, это первая небрендированная реклама McDonald’s. С помощью такой кампании сеть решила привлечь внимание пользователей, особенно молодежи, к поисковику Google, с помощью которого можно определить, что за бренд упоминается в рекламе. При этом, маркетологи компании уверяют, что поисковик не получил ни копейки за то, чтобы название McDonald’s оказывалось в топе поисковых результатов.