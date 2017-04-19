Проект реализован вместе с агентством Maximize (Mindshare Group Russia)



Depositphotos

Компания Mazda стала первым рекламодателем, который протестировал закупку цифровой наружной рекламы Gallery на основе технологий «Яндекса». В течение двух недель бренд вместе с агентством Maximize (Mindshare Group Russia) размещал рекламу на билбордах Москвы.

В сентябре 2016 года «Яндекс» объявил о разработке собственной системы измерения аудитории цифровой наружной рекламы. Она позволит рекламодателю лучше узнать свою аудиторию, а также понять, когда размещение будет наиболее эффективным, были уверены в компании. В декабре технология была готова. Теперь операторы могут продавать, не места, а аудиторию – как в интернете. Кроме того, обещают специалисты «Яндекса», у агентств и рекламодателей появилась возможность точно оценить эффективность текущих рекламных кампаний. Данные по рекламы собираются в режиме реального времени по каждой конструкции отдельно. Раньше рынок работал по усредненным среднесуточным охватам конструкции, которые обновлялись два раза в год.

Компания Gallery в конце прошлого года объявила, что будет использовать технологию «Яндекса» для продаж по контактам в своей цифровой сети. Первым рекламодателем, опробовавшим новый формат закупок, стал автомобильным бренд Mazda. Вместе с агентством Maximize (Mindshare Group Russia) компания разместила рекламу на билбордах Gallery во второй половине января 2017 года.

По результатам кампании агентство и клиент получили фактические данные медиаэффективности: охват аудитории, среднюю частоту, кривые накопления охвата на различные частоты. Данные были предоставлены в разрезе дней и отдельных конструкций. Также был подготовлен предварительный срез по социально-демографическому профилю охваченной аудитории. Как отмечают участники проекта, формат размещения позволил точнее распределить объем контактов между креативами моделей Mazda CX-5 и Mazda6 в соответствии с бизнес-приоритетами.

Марина Гринберг, менеджер по маркетинговым коммуникациям и исследованиям ООО “Mазда Мотор Рус”

В результате 2-недельного размещения мы получили наглядное подтверждение как очевидных фактов – например, основной набор контактов пришелся на будние дни, так и уникальной информации – предельный охват на основные частоты накапливается в первые 7 дней кампании. За две недели из 65% охваченной аудитории 18% видели рекламу 3 раза и менее, в то время как более 20 раз – только 8%. Таким образом, основная часть аудитории контактировала с сообщением в эффективном интервале частоты.





Мария Хижина, директор по работе с клиентами агентства Maximize (Mindshare Group Russia)

Для нас как для агентства важно предоставлять клиентам решения, позволяющие оптимальным способом достигать бизнес/коммуникационных целей. Тестовый проект на цифровых билбордах как раз стал одним из таких решений для Mazda - дал возможность на реальном опыте оценить заявленные преимущества новой технологии (покупка по контактам, гибкость в управлении кампанией и измеряемый результат), что в полной мере отвечает ключевым принципам планирования медиа в рамках бренд стратегии, а также получить ранее недоступную информацию о фактических результатах кампании.





Мария Смирнова, вице-президент по коммерческой деятельности Gallery

Перед нами стоит очень амбициозная задача, ведь речь не идет о том, чтобы просто отгрузить рекламные контакты, речь идет о существенном повышении эффективности рекламных вложений. Сейчас мы формируем новые стандарты цифровой наружной рекламы в России, таких кампаний до этого ещё никто не делал, нам нужен был смелый и умный партнёр, и мы очень рады, что именно Mazda стала нашим первым клиентом в этой новой системе покупки контактов. Этот рекламодатель отличается своим инновационным подходом, в том числе и в реализации рекламных кампаний.





Илья Губарев, руководитель группы перспективных продуктов коммерческого департамента «Яндекса»