Depositphotos
Компания Mazda стала первым рекламодателем, который протестировал закупку цифровой наружной рекламы Gallery на основе технологий «Яндекса». В течение двух недель бренд вместе с агентством Maximize (Mindshare Group Russia) размещал рекламу на билбордах Москвы.
В сентябре 2016 года «Яндекс» объявил о разработке собственной системы измерения аудитории цифровой наружной рекламы. Она позволит рекламодателю лучше узнать свою аудиторию, а также понять, когда размещение будет наиболее эффективным, были уверены в компании. В декабре технология была готова. Теперь операторы могут продавать, не места, а аудиторию – как в интернете. Кроме того, обещают специалисты «Яндекса», у агентств и рекламодателей появилась возможность точно оценить эффективность текущих рекламных кампаний. Данные по рекламы собираются в режиме реального времени по каждой конструкции отдельно. Раньше рынок работал по усредненным среднесуточным охватам конструкции, которые обновлялись два раза в год.
Компания Gallery в конце прошлого года объявила, что будет использовать технологию «Яндекса» для продаж по контактам в своей цифровой сети. Первым рекламодателем, опробовавшим новый формат закупок, стал автомобильным бренд Mazda. Вместе с агентством Maximize (Mindshare Group Russia) компания разместила рекламу на билбордах Gallery во второй половине января 2017 года.
По результатам кампании агентство и клиент получили фактические данные медиаэффективности: охват аудитории, среднюю частоту, кривые накопления охвата на различные частоты. Данные были предоставлены в разрезе дней и отдельных конструкций. Также был подготовлен предварительный срез по социально-демографическому профилю охваченной аудитории. Как отмечают участники проекта, формат размещения позволил точнее распределить объем контактов между креативами моделей Mazda CX-5 и Mazda6 в соответствии с бизнес-приоритетами.
Марина Гринберг, менеджер по маркетинговым коммуникациям и исследованиям ООО “Mазда Мотор Рус”
Мария Хижина, директор по работе с клиентами агентства Maximize (Mindshare Group Russia)
Мария Смирнова, вице-президент по коммерческой деятельности Gallery
Илья Губарев, руководитель группы перспективных продуктов коммерческого департамента «Яндекса»