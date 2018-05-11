Росту способствовало партнёрство соцсети с компанией Samsung , которое выводит онлайн трансляции на ТВ-экраны с 4К-разрешением

«Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» организовали трансляцию матча Чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» в разрешении Ultra HD (4K). Одной из особенностей трансляции стало партнерство соцсети с компанией Samsung по продвижению на Smart TV, благодаря чему аудитория трансляции на этой платформе выросла в 5 раз.

В рамках совместного проекта ОК предоставили Samsung эксклюзивное право на трансляцию в 4К среди платформ для «умных» телевизоров. В свою очередь, Samsung запустил продвижение приложения «ОК Видео» на витрине на платформе Smart TV.

Вовлеченность зрителей трансляции также существенно выросла: среднее время просмотра превысило 34 минуты. В целом аудитория трансляции оказалась сопоставимой с предыдущим матчем «Реала» и «Барселоны» в ОК: игра собрала 8,3 млн просмотров, матч в соцсети посмотрели 4,5 млн уникальных пользователей.