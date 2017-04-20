Платежная система предлагает держателям при совершении покупок подтверждать свою личность отпечатком пальца



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Платежная система Mastercard разработала биометрическую банковскую карту нового поколения, в которое объединены EMV-чип и технология распознавания отпечатка пальца. Это позволяет ее держателю удобным и безопасным способом подтверждать свою личность при совершении покупок.

При оплате товаров или услуг биометрическая карта работает так же, как и любая другая. Ее нужно вставить в терминал и приложить палец к встроенному в нее сенсору, чтобы сравнить отпечаток с сохраненным в карте образцом. Если они совпадают, транзакция будет подтверждена.

Первым рынком, на котором биометрическая технология была запущена в тестовом режиме, стала ЮАР. В стране были проведены два самостоятельных пилотных проекта: с ведущей сетью супермаркетов Pick n Pay, а также с банком Absa, подразделением Barclays Africa.

“Мы гордимся, что стали первым африканским банком, где в реальной платежной среде была протестирована технология идентификации в одно касание. Благодаря ей люди познакомятся со всеми преимуществами биометрии, – прокомментировал Джефф Ли, директор по развитию карточных и платежных продуктов, подразделение бизнеса и ритейла, банк Absa. – С помощью этой технологии наши клиенты в будущем смогут совершать покупки, используя лишь отпечатки пальцев”. В ближайшие месяцы запланирован запуск дополнительных пилотных проектов в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полноценный запуск биометрических кар запланирован на 2017 год.