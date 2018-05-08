Массовое закрытие вызвало недовольство у предпринимателей

Массовые проверки торговых центров со стороны МЧС после пожара в Кемерове привели к тому, что в России закрыли почти треть таких объектов. Более половины из них — небольшие комплексы, построенные или реконструированные в 1990-х годах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты консультантов рынка коммерческой недвижимости.

Согласно подсчётам, сейчас по всей стране временно закрыты порядка 30% торговых центров, совокупные потери от их закрытия могут превышать 0,5 млрд рублей в месяц.

Предприниматели, работающие в торговых центрах, закрытых после проверок МЧС, не довольны действиями властей. Они требуют дать возможность оперативно устранить замечания без закрытия магазинов. Они утверждают, что судебные приставы не предупреждали о предстоящем закрытии, и владельцы ТРЦ не подготовились к этому. В итоге несколько тысяч арендаторов торговых площадей вынуждены отпустить свой персонал в бессрочные отпуска.

Жалобы поступают, в частности, от предпринимателей Хабаровской и Ульяновской области. Они сообщают, что один день простоя среднего ТЦ дает убыток около 900 тыс рублей. ТЦ «Солнечный» В Новом Уренгое оценил убытки местных магазинов в десятках тысяч рублей ежедневно, а федеральных сетей — около 600 тыс. рублей.

Напомним, что массовые проверки торговых центров и других объектов на соблюдение требований пожарной безопасности начались во всех регионах страны после пожара в ТРЦ в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек. В МЧС заявили, что торговый центр не проверяли на предмет противопожарной безопасности ни разу с 2012 года.