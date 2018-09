Чересчур гостеприимно: в новом ролике Mars продолжает спасать от неловких ситуаций

Пока нельзя сказать наверняка, что представляет собой новая кампания австралийского Mars. На данный момент, это или гид по развитию уверенности в себе, или теория пофигизма на основе шоколадных батончиков.

Последняя кампания Mars проходит под слоганом Enough Chocolate to Deal with Anything («Достаточно шоколада, чтобы справиться с чем угодно»).

В первом ролике из кампании художник (спасибо батончику) не обращает внимания на весьма специфичную натурщицу и легко справляется с поставленной задачей.

В новом видео, которое появилось в сети накануне, Mars показывает чересчур гостеприимную семью, слишком тепло встретившую молодого человека своей дочери.

Благодаря Mars парня не смутили жаркие поцелуи от родителей своей девушки.

Новой кампанией бренд Mars доказывает, шоколадный батончик легко может придать уверенности любому, кто необходимо справиться с какой-то неудобной ситуацией.